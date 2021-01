VIDEO | Kamala Harris sai oma kodulinna korvpalliklubilt ootamatu kingituse

Nimelt saatis Warriors värskele asepresidendile korvpallisärgi, millel ilutseb kiri Proua VP (Vice President) ja number 49, sest Harris on USA ajaloo 49. asepresident.

Warriorsi avaldatud videos saadab Harrisele soojad tervitused ka meeskonna suurim staar Stephen Curry.

"Proua asepresident, ma ei ütle, et peate selle Valges Majas oma seinale panema, kuid see oleks ilmselt hea mõte. Julgustame ja toetame teid lõpuni," ütles Curry.

Harris kinnitas, et see särk jõuab kindlasti Valge Maja seinale. "See tähendab minu jaoks väga palju. Panen särgi uhkelt Valge Maja asepresidendi kabinetti, mille hõivan," lausus ta.

Golden State Warriors on viimase viie aasta jooksul Oaklandi elanikele palju rõõmu pakkunud, sest meeskond võitis NBA meistrivõistlused aastatel 2015, 2017 ja 2018.