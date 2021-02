VIDEO | Juhtub ka tippliigas: NBA klubid jooksid väljakule sarnases riietuses

Kui Thunder kandis kodumängus punakaskollast ehk oranži riietust, siis Hawks mängis üleni punases. Teiseks poolajaks tehti lõpuks muudatus ning Thunder tõmbas selga valge vormi.

Oklahona City mängumees Kenrich Williams tunnistas, et avapoolaeg oli väga veider ja ta ajas pidevalt mängijaid segamini. "Näed kedagi väljakul ja järsku mõistad, et oh, see polegi minu meeskonnakaaslane," sõnas ta.

Oklahoma City meeskond teatas hiljem, et juhtunus on süüdi Hawks, kes võttis mängule kaasa vaid punase vormi.

Thunder võitis selle kohtumise 118:109.