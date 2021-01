VIDEO | James Harden tegi Netsi eest debüütmängus võimsa esituse

Harden kogus 40 minutiga 32 punkti, 12 lauapalli, 14 resultatiivset söötu ja 4 vaheltlõiget. Üleplatsimeheks kerkis 42 punktigs Kevin Durant. Netsi suure kolmiku kolmas liige Kyrie Irving peaks pärast klubi juurest eemalolekut õige pea platsile naasma, aga täna ta veel ei mänginud.

Magicut vedas 34 punkti, 10 lauapalli, 7 korvisöödu ja 5 vaheltlõikega Nikola Vucevic, Terrence Rossi arvele jäi 23 punkti.

Vahetustehingusse kuulunud Caris LeVert, kes saadeti Netsist esmalt Rocketsisse ja seejärel Indiana Pacersisse, sai arstliku ülevaatuse järel ärevaks tegeva uudise. Tema vasakul neerul leiti väike kasvaja, täpsemat infot Pacers esialgu ei jagatud. Igatahes ootab 26-aastast ameeriklast ees mängupaus, aga selle pikkust on keeruline ennustada.

Pacersi korvpalliosakonna president Kevin Pritchard ütles ESPN-ile, et võistkond on täiesti kindel, et LeVert naaseb korvpalli.

"Mingit aega me paika ei pannud, aga tänapäevane meditsiin on imeline. Usume, et ta saab meid mitte kõige kaugemas tulevikus aidata. Selles olukorras on väga oluline ka inimlik pool," rääkis Pritchard.

LeVert viskas tänavu Netsi eest keskmiselt 18,5 punkti ja andis 6 resultatiivset söötu.

NBA tulemused:

Brooklyn Nets - Orlando Magic 122:115

San Antonio Spurs - Houston Rockets 103:91

Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 106:104

Miami Heat - Detroit Pistons 100:120

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 106:103

Portland Trail Blazers 112:106

