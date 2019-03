VIDEO | Golden State hävis Dallasele, Doncic hiilgas kolmikduubliga

See märgib Steve Kerri peatreeneri aja kõige suuremat lüüasaamist kodupubliku ees.

Dallas haaras ohjad kohe esimesel veerandajal ja läks oma teed. 20-aastane Luka Doncic tegi võitjate poolel kolmikduubli - 23 punkti, 11 lauapalli ja 10 korvisöötu. Mavericksi legend Dirk Nowitzki lisas 21, Ryan Broekhoff 17 ja Maxi Kleber 16 punkti.

Külalised olid heas hoos kolmese joone tagant, kus 49st üritusest sopsas 21. Golden State'i mängijad olid samal ajal kaugvisetega hädas (4/30). Kevin Durant ja Klay Thompson panid kahe peale 0/12.

Durant oli siiski 25 punktiga üleplatsimees, DeMarcus Cousins lisas 19 punkti.

Golden State (49/23) langes läänekonverentsis Denver Nuggetsi (49/22) järel võiduprotsendilt teisele kohale. Dallas (29/44) jagab 13.-14. kohta Memphis Grizzlies'iga.

