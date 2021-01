VIDEO | Eurooplaste duell NBA-s: 38 punkti visanud Doncic aitas Mavericksil lisaaja järel Nuggetsit võita

Normaalaeg lõppes 109:109. 2,4 sekundit enne lõppu viis Saksamaa koondislase Maxi Kleberi kaugvise Mavericksi 109:107 ette, seejärel suutis Nuggetsi liider Nikola Jokic koos sireeniga keskpositsiooniviske tabada ja mängu lisaajale viia.

Lisaajal viisid Mavericksi juhtima Josh Richardsoni tabamused, viimased neli punkti jäid Luka Doncici arvele.

Doncic viskas 38 punkti, mis on tema selle hooaja kõrgeim näitaja. Lisaks võttis sloveen maha 9 lauapalli, andis 13 resultatiivset söötu ja tegi 4 vaheltlõiget. Richardsoni ja Dorian Finney-Smithi arvele jäi 14 punkti.

Jokic viskas Nuggetsi kasuks samuti 38 punkti, serblane võttis ka 11 lauapalli ja andis 4 korvisöötu. Jamal Murray lisas 21 punkti ja 9 resultatiivset söötu. Mavericks on kaheksast mängust võitnud neli, Nuggets kolm.

Nuggets - Mavericksi tipphetked:

Valitsev meister Los Angeles Lakers jäi kodusaalis 109:118 alla San Antonio Spursile. Lakersile on nüüd kuus võitu ja kolm kaotust, Spurs on kaheksast mängust võitnud neli.

Võitjate resultatiivseim oli 28 punktiga LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan lisas 19 punkti ja 8 korvisöötu. Lakersi poolelt viskas LeBron James 27 punkti ja andis 12 resultatiivset söötu, Anthony Davise arvele jäi 23 punkti, 10 lauapalli ja 3 blokki.

Hooaja teise kaotuse sai Philadelphia 76ers (7-2), võõrsil alistuti Brooklyn Netsile (5-4) 109:122.

76ers-i tagamees Seth Curry, kes istus hüppeliigese vigastuse tõttu varumängijate pingil, sai esimesel veerandajal teada, et tema koroonaviiruse test on positiivne. Curry viidi hotelli isolatsiooni, pärast mängu jäi New Yorki isolatsiooni kogu võistkond.

76ers-i järgmine mäng peaks laupäeval olema kodus Denver Nuggetsi vastu. Kas kohtumine toimub, pole veel teada.

Teised tulemused:

Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers 90:94

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 135:117