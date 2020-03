VIDEO | Esimest korda San Antonio Spursi peatreenerina juhendanud NBA legend sai kohe võidu kätte

43-aastane Duncan liitus Spursi treeneritetiimiga tänavuse hooaja eel. Viiekordne NBA meister on täidab klubi juures olulist rolli, aga Spursil on käsil viimase 23 aasta kõige kehvem hooaeg. Võite on kogunenud 26 ja kaotusi 34, läänekonverentsis annab see 11. koha. Seega jääks Spurs praeguse seisuga esimest korda pärast 1997. aastat väljalangemismängudelt eemale.

Hornetsi vastu oli Spursi resultatiivseim Dejounte Murray 21 punktiga, 15 punkti lisas Bryn Forbes. Hornetsile (21-40) tõi Terry Rozier 20 punkti. Rozieril oli võimalus viimasel rünnakul ka mäng omade kasuks pöörata, aga ta andis neli sekundit enne lõppu valesöödu.

Mängudeõhtu kõige uhkema soorituse eest hoolitses Brooklyn Netsi tagamängija Caris LeVert, kes vedas Netsi lisaajal võõrsil 129:120 võiduni Boston Celticsi üle. NBA karjääri punktirekordi püstitanud LeVert viskas 51 punkti, millest 37 tulid neljandal veerandil ja lisaajal.

Teised tulemused:

New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 134:139

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers 94:109

Denver Nuggets - Golden State Warriors 100:116

Phoenix Suns - Toronto Raptors 114:123

Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 120:107

Sacramento Kings - Washington Wizards 133:126