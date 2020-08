VIDEO | Esimene korvpallur jättis NBA mängu eel põlvitamata ega kandnud Black Lives Matter kirjaga särki

Hiljem seisid reedeste mängude eel USA hümni ajal ka San Antonio Spursi peatreener Gregg Popovich ja tema assistent Becky Hammon.

Mustanahaline Isaac pidi hiljem vastama küsimusele, kas ta usub, et mustade elud loevad. "Absoluutselt," kõlas tema vastu. "Ma usun, et mustade elud loevad. Ma leidsin endaga arupidamise järel, et põlvitamine ja Black Lives Matter särgi kandmine ei lähe minu mõttega mustade toetamisest kokku. Selline käitumine ei ole minu jaoks vastuseks."

22-aastane korvpallur lisas, et tegi oma otsuse enne mängu algust riietusruumis teatavaks ka klubikaaslastele ning nad mõistsid teda. "Nad teavad, kes ma olen ja mida ma usun ning aktsepteerivad mind. Ma ei tahtnud populaarsust koguda ega midagi taolist, vaid olla lihtsalt Jumala alandlik teener. Ma arvan nagu on Piiblis kirjas, et me kõik jääme Jumala austuse teenimisel hätta ja päeva lõpuks tuleb olla alandlik, otsida Jumalat ja kahetseda oma patte, et me näeksime oma vigu ja inimeste vigu teises valguses, inimeste kurjust teises valguses ja see aitaks meid kõiki lähendada," sõnas sügavalt usklik Isaac.

Hiljem avaldasid Isaaci käitumisele avalikult toetust ka Magicu peatreener Steve Clifford ja mitmed Brooklyn Netsi mängijad, kes kinnitasid, et mõistavad tema sellise käitumise põhjuseid.

Orlando Magic võitis eile Netsi tulemusega 128:118. Evan Fournier oli võitjate parim 24 punktiga, Isaaci arvele kogunes 16 mänguminuti jooksul suurepärase visketabavuse juures - üheksast viskest tabas kaheksa - 16 punkti ja 6 lauapalli.

Mängudeõhtu suurima punktisaagi kogus James Harden, kes kostitas Dallas Mavericksi 49 punktiga. Houston Rockets võitis selle mängu lisaaja järel 153:149. Sloveenia äss Luka Doncic tegi kolmikduubli, kogudes 28 punkti, 13 lauapalli ja 10 tulemuslikku söötu.

