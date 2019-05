VIDEO | Durantita mänginud Warriors lülitas Rocketsi konkurentsist ja edenes finaali

Tasavägiselt möödunud kohtumises tõi Warriorsile võidu viimane veerandaeg, mis võideti 36:26. Warriors pääses läänekonverentsi finaali, kui Rockets lülitati konkurentsist välja mängudega 4:2.

Warriorsi vedas võidule mängujuht Stephen Curry, kes viskas 33 punkti, kusjuures kõik tulid teisel poolajal. Ühtlasi püstitas Curry isikliku rekordi, kui viskas viimasel veerandil 23 silma. Klay Thompson panustas võitu 27 punkti, Andre Igoudala 17 silma. Warriors pidi hakkama saama ilma Kevin Durantita, kes sai poolfinaalseeria viiendas kohtumises vigastada.

Üleplatsimeheks kerkis Rocketsi tähtmängija James Harden 35 punktiga. Kaksikduubli said kirja Chris Paul (27 punkti, 11 lauapalli) ja Clint Capela (10p, 10 lp).

Viiendat aastat järjest läänekonverentsi finaali jõudnud Warriorsi vastane selgub teisest poolfinaalist, kus omavahel vastamisi Denver Nuggets ja Portland Trail Blazers. Seeria on seal viigis 3:3.

Idakonverentsis on edasipääsu finaali kindlustanud põhiturniiri võitja Milwaukee Bucks, kes oli mängudega 4:1 parem Boston Celticsist. Teises poolfinaalseerias on võitja selgitamiseks samuti vaja otsustavat seitsmendat mängu, sest seal on 3:3 viigis Philadelphia 76ers ja Toronto Raptors.