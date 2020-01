VIDEO | Doncic kogus rasvase kolmikduubli, Lakers sai ootamatu kaotuse

Lätlane pidi täna lõpetama kaheksa mängu pikkuse pausi, aga ta tundis ennast soojendusel ebamugavalt ja seega lükkus naasmine edasi.

Hoolimata tasavägisest lõppskoorist polnud Mavericksi võit suures ohus. Luka Doncic viskas külaliste kasuks 25 punkti, võttis 15 lauapalli ja andis 17 resultatiivset söötu. Seth Curry arvele jäi 21 punkti. Kingsi kasuks tõi De'Aaron Fox 27 punkti ja 12 resultatiivset söötu.

Mavericks on 26 võidu ja 15 kaotusega läänekonverentsis kuuendal kohal, Kings paikneb 15 võidu ja 26 kaotusega 14. positsioonil.

Mavericks - Kingsi tipphetked:

Läänekonverentsi liider Los Angeles Lakers (33-8) jäi koduväljakul 118:119 alla idakonverentsi keskmikule Orlando Magicule (20-21).

Magicule kindlustasid viimasel minutil võidu Markelle Fultzi kaks tabavat kahepunktiviset. 2017. aasta NBA draft'is esimesena valitud Fultz vahetati Philadelphia 76ersist Magicusse 2019. aasta talvel ja nüüdseks on ta õlahädast nii hästi taastunud, et on kerkinud Magicu esimängujuhiks.

Lakersi vastu kogus Fultz 21 punkti, 11 lauapalli ja 10 resultatiivset söötu. Kaotajatele tõi Quinn Cook 22 punkti, LeBron James lisas 19 punkti ja 19 resultatiivset söötu. Lakersi teine superstaar Anthony Davis kaasa ei teinud.