VIDEO | Dirk Nowitzki möödus Wilt Chamberlainist ning tõusis taas läbi aegade kuuendaks

Nowitzki möödus Chamberlainist väga endale iseloomulikul moel: pöördega kauge keskpositsiooniviskega, sealjuures oli kaitsemängija sakslasel päris külje all.

Chamberlaini kontole jäi tema karjääri jooksul 31 419 punkti, Nowitzki vajas temast möödumiseks kahte tabavat viset. Kaheksa punkti kogunud sakslase arvel on nüüd 31 424 silma.

"Tunne on suurepärane. Olen seda tükk aega oodanud - enne seda hooaega oli Chamberlain minust ainult paarisaja punkti kaugusel," rääkis Nowitzki. "Oli hetki, mil arvasin vigastuste tõttu, et ma ei jõua temani - platsile naastes olin üliaeglane. Viimase paari nädala jooksul olen end aga paremini tundnud ja olen paremini mänginud, nii et kogu meeskond üritas mulle palli sööta ja ütles, et ma peale viskaksin. Hea meel, et see nüüd tehtud on."

Sealjuures oli Nowitzki juba varem paar hooaega kõigi aegade edetabelis kuuendal kohal olnud: selle hooaja alguses möödus temast aga LeBron James, kes on praeguseks juba neljandaks tõusnud.

Kõigi aegade edetabel:

1. Kareem Abdul-Jabbar 38 387

2. Karl Malone 36 928

3. Kobe Bryant 33 643

4. LeBron James 32 439

5. Michael Jordan 32 292

6. Dirk Nowitzki 31 424

7. Wilt Chamberlain 31 419

8. Shaquille O'Neal 28 596

9. Moses Malone 27 409

10. Elvin Hayes 27 313