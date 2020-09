VIDEO | Davis tabas konverentsi finaali teises mängus lõpusekundi kolmese ja pühendas selle Kobele

Võidu toonud kolmepunktiviske tabas koos lõpusireeniga Anthony Davis. Tiimikaaslaste juurde juubeldama joostes karjus Davis "Kobe!", pühendades oma soorituse varalahkunud Lakersi legendile Kobe Bryantile, kes just selliste visetega fännide südameid võitis.

Davise arvele jäi kogu õhtu jooksul 31 punkti, millest 12 viskas ta kolmandal veerandajal, mil Lakersi eduseis kasvas 16-punktiliseks. LeBron James panustas võitu 26 silma, tosin nendest punktidest tulid esimesel veerandil.

Nuggets 16-punktilisest kaotusseisust ei murdunud. 7.26 enne mängu oli Denver selle pööranud 87:86 eduseisuks. Jamal Murray viskas Denveri parimana 25 punkti, millest 9 sündisid just selle tagasituleku jooksul.

Lakers vastas tagasitulekule kolme järjestikuse kaugviskega Danny Greeni, Rajon Rondo ja Kentavious Caldwell-Pope'i esituses. Kolm minutit enne lõppu viis Davise kolmene Lakersi 100:92 ette.

Järgmised üheksa punkti tõi Denverile Nikola Jokic. 31 sekundit enne lõppu oli Denver peal 101:100. Viis sekundit hiljem ajas palli korvi Davis, veel kuus sekundit hiljem tegi Jokic koos rünnakuaja lõppemisega 103:102.

Lakersi viimasel rünnakul eksis Alex Caruso vabast kohast kolmesel. Lauapalli saanud Greenile pani kulbi Jamal Murray, kelle kätest läks pall auti. Audist mängiti vasakule äärele kolmesejoone taha viskele Davis. Pall läbis korvi hetkel, mil mängukell nulli näitas.

"See pidanuks olema LeBron," avaldas Davis hiljem TNT-le. "Inimesed räägivad, et ma pole sellisteks hetkedeks valmis. Ma tahan neid viskeid võtta. Pärandi nimel tahan ma neid suuri viskeid. Minu suurte visetega me kas elame või sureme. Ja ma tegin selle ära! Selleks mind siia toodigi."

Kas Nuggets tuleb ka kolmandat seeriat järjest rongi alt välja? Kolmas kohtumine peetakse Eesti aja järgi kolmapäeval algusega kell 4 hommikul.

Idakonverentsi finaalseerias juhib Miami Heat Boston Celticsi vastu 2:1. Selle seeria neljas mäng peetakse Eesti aja järgi neljapäeva hommikul.