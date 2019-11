VIDEO | Celtics teenis seitsmenda järjestikuse võidu, kuid jäi ilma käeluu murdnud põhimängijast

Võiduka mängu käigus jäi Celtics ilma aga oma algviisiku ääremängijast Gordon Haywardist, kes murdis kokkupõrke järel LaMarcus Aldridge'iga kahest kohast vasaku käe luu.

Enne vigastada saamist oli Hayward kirja saanud 9 punkti, 2 lauapalli, ühe korvisöödu, vaheltlõike ja bloki.

Pärast mängu arvas Celticsi peatreener Brad Stevens, et Haywardi mängupaus kujuneb paari nädala kuni kuu pikkune, kuid varasemast on küllalt näiteid, kui sarnane vigastus on mängija pealtvaatajaks jätnud kuudeks ning isegi kogu hooajale kriipsu peale tõmmanud. Kas Hayward vajab ka operatsiooni, selgub lähipäevil.

Bostoni parimana viskas Jaylen Brown 30 punkti, Kemba Walker lisas 26 silma. Klubi hooaja rekordid püstitati esimese veerandaja (39 punkti) ja esimese poolaja skoori (72 punkti) poolest.

Mängu jooksul kõige rohkem 22 punktiga kaotusseisu jäänud Spursi resultatiivseim oli DeMar DeRozan 22 punktiga.

Teised tulemused:

Charlotte - New Orleans 110:115

Chicago - Houston 94:117

Memphis - Dallas 122:138

Oklahoma City - Golden State 114:108