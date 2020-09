VIDEO | Bam Adebayo võimas kaksikduubel lõpetas Miami Heati kuue aasta pikkuse ootuse

Pidevalt väikest edu hoidnud Heat võitis avapoolaja 62:60. Kolmanda veerandaja järel püsis Miami klubi kahepunktiline edu (88:86). Veel 5.40 enne normaalaja lõppu juhtis Heat napilt 102:103, kuid seejärel tegi Miami klubi 14:0 spurdi, millest piisas, et võit kindlustada.

Võitjate sangariks kerkis Bam Adebayo, kes viskas 32 punkti, korjas 14 lauapalli ja jagas 5 resultatiivset söötu. Jimmy Butler panustas võitu 22 punkti, Tyler Herro lisas 19 silma.

Celticsi poolelt viskasid neli meest vähemalt 20 punkti. Jaylen Brown tõi 26 punkti, Jayson Tatum 24 ja lisaks 11 lauapalli. Marcus Smarti ja Kemba Walkeri panuseks oli 20 punkti.

Esmakordselt pärast 2014. aastat NBA finaali jõudnud Heat hakkab ihaldatud tiitli nimel heitlema Los Angeles Lakersiga. Finaalseeriaga tehakse algust Eesti aja järgi kolmapäeva ööl vastu neljapäeva.