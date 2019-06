VIDEO | Antetokounmpo valiti hooaja väärtuslikumaiks mängijaks, Doncic nimetati parimaks uustulnukaks

Esmakordselt valiti MVP-ks ehk hooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks Milwaukee Bucksi staar Giannis Antetokounmpo. Temast sai viies mitte-ameeriklane, kes selle auhinna võitnud. 24-aastane kreeklane vedas Bucksi idakonverentsi finaali, kus jäädi alla hilisemale NBA meistrile Toronto Raptorsile.

Antetokounmpo keskmisteks näitajateks lõppenud hooajal oli 27,7 punkti, 12,5 lauapalli ning 5,9 resultatiivset söötu. Kreeklase võit oli mäekõrgune. Peale tema pääsesid kolme parima hulka veel James Harden (Houston Rockets) ja Paul George (Oklahoma City Thunder). 101-st võimalikust häälest 78 teenis Antetokounmpo, ülejäänud 23 läksid Hardenile.

"MVP ei ole statistika või numbrite kohta. See räägib hoopis võitmisest ja sellest, et oled valmis tegema kõike, et võita. Seda me meeskonnaga ka tegime," rääkis Antetokounmpo võidukõnes. Ta lisas, et isa surm ning väljakutse legendaarse Kobe Bryanti poolt võita MVP tiitel andsid talle lisamotivatsiooni.

Aasta uustulnukaks valiti Dallas Mavericksi 20-aastane sloveen Luka Doncic. Doncici keskmisteks näitajateks NBA debüüthooajal olid 21,2 punkti, 7,8 lauapalli ja 6 tulemuslikku söötu.