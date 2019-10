VIDEO | Antetokounmpo rikkus Westbrooki debüüdi Rocketsi eest

Viis minutit enne lõpuvilet vigadega välja langenud Antetokounmpo kogus 30 punkti, 13 lauapalli ja 11 resultatiivset söötu. Lõpus tähtsad korvid toonud Brook Lopez panustas võitu 14 punkti, Ersan İlyasova lisas 13 silma ja 11 lauda.

Suvel Oklahoma City Thunderist Rocketsisse siirdunud Russell Westbrook tõi 24 punkti, 16 lauapalli ja seitse korvisöötu. James Harden jõudis samuti kaksikduublini, kogudes 19 punkti ja 14 resultatiivset söötu. Harden tabas mängust vaid kaks viset 13-st, kuid realiseeris kõik 14 teenitud vabaviset.

Antetokounmpo, eelmise hooaja MVP, kiitis tiimikaaslasi, kes lõpuminutitel ilma temata vastu pidasid ja suutsid edu hoida. "Nad tegid hämmastavat tööd. Liigutasid palli hästi ja tabasid tähtsaid viskeid," lausus 24-aastane kreeklane.

Rocketsi peatreener Mike D’Antoni avaldas lootust, et taas samas tiimis mängivad Westbrook ja Harden moodustavad suurepärase tandemi ning veavad Houstoni kaugele. "Neil sujub kõik hästi. Kahjuks pean aga ütlema, et me ei võida sel aastal põhiturniiril 82 mängu. Nüüd on meil võimalus võita 81 mängu," viskas D’Antoni nalja.