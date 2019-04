VIDEO | Ajastu lõpp: Dwyane Wade ja Dirk Nowitzki pidasid viimased kohtumised NBA-s kodusärgis

Wade tegi viimases kohtumises Heati eest suurepärase mängu, visates üleplatsimehena 30 punkti ning aitas Heati 122:99 võidule Philadelphia 76ersi üle. Võit siiski Heati play-off kohale ei aidanud, sest Detroit Pistons suutis alistada Memphis Grizzliese 100:93.

Wade'i viimane kohtumine Heati koduväljakul kujunes loomulikult emotsionaalseks. Juba kohtumise eel näidati saalis kolmekordsele NBA meistrile pühendatud videot. "Kuulge, te ajate mind juba enne mängu nutma. Ma armastan teid kõiki," sõnas Wade rahvale.

Pärast kohtumist pidas Wade rahvale uue kõne. "Minu mõtted on täiesti laiali praegu. Meenutan seda hetke, kui mu agent teatas mulle 2003. aastal, et Heat kavatseb mind draftis valida. See oli uskumatu tunne ja tunnen täpselt samamoodi praegugi. Hindan väga kogu armastust, mida olen siin saalis tundnud. Olen kõige tänulikum inimene maailmas."

Dallas Mavericksi legend Dirk Nowitzki viskas oma meeskonna resultatiivseimana sarnaselt Wade'le samuti 30 punkti ja aitas klubi 120:109 võidule Phoenix Sunsi üle. Nowitzki tegi kohtumisele juba tugeva alguse, visates meeskonna esimesed 10 punkti.

"Nagu te juba arvate võisite, siis see oli minu viimane kohtumine kodusärgis," sõnas Nowitzki emotsionaalses kõnes pärast kohtumist, et lõpetab karjääri. "Kõik on loomulikult väga emotsionaalne. Liiga palju inimesi on, keda tänada. Mul oli koos teiega vägev teekond paljude tõusude ja mõõnadega, kuid te olite mulle alati toeks. Hindan seda kõike väga."

Wade veetis Miami Heatis aastad 2003-2016 ja 2018-2019. Nowitzki mängis kogu karjääri Mavericksis, esindades meeskonda aastatel 1998-2019.

Wade'i ja Nowitzki karjäärid numbrites kahe peale kokku:

- Ligi 55 000 punkti

- Ligi 2600 ametlikku kohtumist