VIDEO | Ajalooliselt lühikese koosseisuga Rockets alistas Lakersi, uus mängija olulises rollis

Külalised kallutasid mängu enda kasuks neljandal veerandil. Äsja Minnesota Timberwolvesist Rocketsisse vahetatud Robert Covington tõusis kohe omade kangelaseks - ta tabas otsustaval hetkel kaks olulist kolmest ja blokeeris Lakersi tähe Anthony Davise viske.

29-aastasest ja 201 cm pikkusest Covingtonist sai Rocketsi põhirotatsiooni pikim liige. Tsentritele minutite andmisest loobunud klubi tegi eelmisel nädalal ajalugu, sest Dallas Mavericksi vastu mängiti NBA-s viimase 57 aasta jooksul esimest korda ainult palluritega, kellel oli kasvu 198 cm või vähem.

Sel nädalal vahetas Rockets senise põhitsentri Clint Capela Atlanta Hawksi, seega on tõenäoline, et Covington jääbki Rocketsi tuumiku kõige pikemaks mängijaks. Pingilt on Rocketsil võtta Tyson Chandler (216 cm) ja Isaiah Hartenstein (213 cm), aga kui kohtumised on vähegi tasavägised olnud, pole neid viimasel ajal platsile lastud.

Lakersi vastu kerkis Rocketsi resultatiivseimaks 41 punkti visanud Russell Westbrook, James Harden piirdus enda kohta väga tagasihoidliku 14 punktiga. Covingtoni arvele jäi 14 punkti, 8 lauapalli, 4 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget ja 2 blokki. Lakersile tõi Anthony Davis 32 punkti ja 13 lauapalli, LeBron James lisas 18 punkti ja 15 resultatiivset söötu.

38 võitu ja 12 kaotust saanud Lakers jätkab läänekonverentsi liidrina, Rockets (33-18) on neljas.

Lakers - Rocketsi tipphetked:

Teised tulemused:

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 112:101

New York Knicks - Orlando Magic 105:103

Chicago Bulls - New Orleans Pelicans 119:125

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 125:119