VIDEO | 39-aastane vanameister püstitas Nowitzki lahkumismängus kaks võimsat NBA rekordit, ületades muuhulgas Michael Jordani saavutuse

Pingilt sekkunud Crawford koges oma pika karjääri ühte parematest viskeõhtutest: 38 mänguminuti jooksul tabas ta 30 pealeviskest 18 (kolmesed 7/13, vabavisked 8/9) ning kogus lõpuks suisa 51 punkti.

Sellega ületas 39 aasta ja 20 päeva vanune Crawford esiteks Michael Jordani rekordi, saades vanimaks palluriks, kes eales NBA mängus vähemalt 50 punkti on visanud - Jordan suutis seda viimast korda 2001. aasta viimastel päevadel Washington Wizardsi eest, olles siis 38 aasta ja 315 päeva vanune.

Teiseks oli Crawfordi sooritus NBA ajaloo kõige resultatiivsem pingilt sekkuja mäng - varasemalt oli vaid Nick Anderson suutnud 1993. aastal vahetusest tulnuna 50 punkti täis visata, Crawford sai aga kirja ühe punkti enam.

Igihalja mängumehe jaoks pole sealjuures pingilt suure mängu tegemine sugugi midagi uut - ta on kolmel korral valitud hooaja parimaks vahetusmängijaks.

Karjääri parimaks esituseks see Crawfordi puhul siiski ei olnud - 2007. aastal suutis ta New York Knicksi mängumehena visata Miami Heati vastu 52 punkti.

"Olen alati öelnud, et kui üks mängija nii palju punkte viskab, ei ole see kunagi ainult selle mängija töö," sõnas Crawford oma karjääri neljanda vähemalt 50-punktilise esituse järel. "Mul on kahju, et me ei suutnud võita, aga mõistagi oli see Dirki õhtu, seega ei ole sellest väga hullu."

Suns lõpetas hooaja 19 võidu ja 63 kaotusega, mis on läänekonverentsi hooaja halvim saldo.