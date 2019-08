Vene miljardär müüs rekordsumma eest osaluse NBA uues supertiimis

Prohhorovilt omandab osaluse Taiwani-Kanada ettevõtja Joseph Tsai, kes omas alates 2017. aastast 49 protsenti Netsist ning ostab nüüd ka ülejäänud osa Prohhorovilt välja. Kokku maksab Tsai Netsi eest venelasele 2,35 miljardit dollarit, mis märgib ühtlasi rekordilist summat, mis on USA spordifrantsiisi eest kunagi makstud. Varasemalt oli tippmargiks 2,2 miljardit, mis maksti mullu NFL-i tiimi Carolina Panthersi eest ning 2017. aastal Houston Rocketsi eest.

55-aastane Tsai on e-poe Alibaba kaasasutaja.

Prohhorov ostis Netsi 2010. aastal, kui temast sai esimene NBA meeskonna omanik väljaspool Põhja-Ameerikat. Suure innuga alustanud mees lubas sealjuures, et kui Nets viie aastaga meistritiitlit ei võida, võtab ta naise, kuid taganes hiljem oma lubadusest, kui meeskond sellele isegi lähedale ei jõudnud.

2013. aastal tegi Nets Boston Celticsiga skandaalse vahetustehingu, kus mitme teisejärgulise mängija ning nelja esimese ringi draftivaliku vastu saadi Celticsilt vananevad Paul Pierce, Kevin Garnett ja Jason Terry. Uute ässadega ei leitud aga play-off'is edu ning langeti põhjamutta, mis omakorda sobis hästi Celticsile, kes sai aasta-aastalt tänu sellele Netsi häid draftivalikuid.

Olukord on Netsi jaoks pöörduma hakanud alles viimase paari aasta jooksul - tarkade ja kavalate otsuste abil on kokku pandud hea noor löögirusikas, mis jõudis sel hooajal taas ka play-off'i. Suvel saadi vabaagentidena aga endale nii Kyrie Irving kui Kevin Durant, mis tähendab, et ülejärgmisel hooajal (Durant jätab kõigi eelduste kohaselt algava hooaja raske vigastuse tõttu vahele) võib Netsi puhul tegu olla vaat et tiitlipretendendiga.