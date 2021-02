Värske raport: Kobe Bryanti traagilise surma põhjustas helikopteripiloodi eksimus

Traagiline helikopteriõnnetus juhtus mullu 26. jaanuaril Calabasase lähistel, kui Sikorsky S-76B tüüpi helikopter oli teel Los Angelesse tüdrukute korvpalliturniirile, kuid sõitis ootamatult vastu mäenõlva ja kukkus alla. Allakukkumise järel oli kokkupõrge nii võimas, et kopter purunes täielikult ja süttis põlema.

Associated Press teatab, et NTSB raporti kohaselt kaotas Zobayan pilvede sees lennates orientatsiooni ning kopter kaldus seetõttu vasakule ja põrkas vastu mäekülge. Õnnetuse hetkel oli õhusõiduk lennanud kiirusega 283 kilomeetrit tunnis.

NTSB juhi Robert Sumwalti sõnul ei näinud Zobayan õnnetuse hetkel, kuhu helikopter suundus, sest ta oli "pilvemüüri" sees ja õhusõidukil ei olnud kokkupõrke hoiatusseadet. Lisaks puudus "must kast", mis pole helikopterite puhul kohustuslik.

Uurijad on kindlaks teinud, et ühtegi riket helikopteril ei olnud.

NTSB raport väidab veel, et piloot pani end ilmselt sisemise surve alla, kui üritas hoolimata keerulistest ilmastikutingimustest kuulsa kliendi reisi ikkagi ära teha.

Kobe Bryanti lesk Vanessa on varem õnnetuses süüdistanud just pilooti. Ta on kohtusse kaevanud nii kopterifirma Island Expressi kui postuumselt ka Zobayani.

Lisaks Kobe Bryantile (41), Giannale (13) ja piloodile Zobayanile (50) hukkusid traagilises õnnetuses Payton Chester (13), Alyssa Altobelli (14), Paytoni ema Sarah Chester (45), Alyssa vanemad Keri Altobelli (46) ja John Altobelli (56) ning tüdrukute korvpallivõistkonna abitreener Christina Mauser (38).