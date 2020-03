Varalahkunud Kobe Bryanti käterätik müüdi oksjonil ulmelise summa eest

Möödunud pühapäeval toimus USA-s virtuaalne oksjon, kus teiste esemete hulgas oli müügis käterätik, mida Kobe Bryant oma karjääri viimasel mängul kandis ning kaks mängupiletit samale kohtumisele.

Bryant pidas oma viimase kohtumise 2016. aasta 13. aprillil, kui tema pikaaegne leivaisa Los Angeles Lakers võitis 101:96 Utah Jazzi. Bryanti arvele jäi karjääri viimases mängus uskumatud 60 punkti. Mängu järel pidas ta toetajatele hüvastijätukõne, mille ajal kandis ta oma õlgadel ka üht rätikut.

Väljakult lahkudes krabas aga üks fänn rätiku endale ning müüs selle samal aastal maha 8365 USA dollari eest. Nüüd tuli rätik koos kahe mängupiletiga uuesti müüki ning esemesed leidsid uue omaniku 33 000 dollari eest.

Oksjoni korraldaja Jeff Woolfi sõnul oli ostjaks ameeriklane David Kohler, kes on tuntud kui maailma suurim Lakersi kollektsionäär. "Ta on pühendunud Lakersi fänn," rääkis Woolf CNN-ile. "Tema pikaajalisem plaan on Lõuna-Californias muuseum püsti panna.

Alles märtsi alguses maksis Kohler ligi 30 000 dollarit, et saada enda valdusesse põhikooli aastaraamat, kus oli Bryanti autogramm.