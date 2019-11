Vanameister Carmelo Anthony leidis uue klubi

Viimati Chicago Bullsi kuulunud, kuid tänavu 1. veebruaril lepinguta jäänud Anthony sõlmib Blazersiga aastase kontrahti ning peaks Portlandi eest debüüdi tegema kuuemängulisel välisturneel, mis algab laupäeval San Antonios. Vanameister allkirjastab mitte garanteeritud lepingu, mis tähendab, et Blazers võib selle enne teatud tähtaega üles öelda.

Portlandi meeskond vajas hädasti täiendust, sest hiljuti sai õlatrauma 211 cm pikkune Zach Collins. Hooajale suurte lootustega vastu läinud klubil on hetkel tabelis 4 võitu ja 8 kaotust.

Anthony on NBA-s pidanud 1064 põhiturniiri ja 72 play-offi mängu. Lisaks Bullsile on ta kuulunud ka Houston Rocketsi, Denver Nuggetsi, New York Knicksi ja Oklahoma City Thunderi ridadesse. Hooajal 2012/13 oli Anthony liiga suurim korvikütt keskmiselt 28,7 punktiga mängust.