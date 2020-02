Valus tagasilöök: Brooklyn Nets peab hooaja lõpuni hakkama saama tähtmängijata

Irving on tänavu erinevate traumade tõttu saanud koduklubi aidata vaid 20 mängus. Küll aga on 27-aastane mängujuht kasutanud vähesed mänguminutid suurepäraselt ära. Tema keskmisteks näitajateks tänavusel hooajal on 27,4 punkti, 5,2 lauapalli ja 6,4 resultatiivset söötu.

Netsi eest pole tänavu ühtegi mängu kaasa teinud ka suvel sarnaselt Irvingule meeskonnaga liitunud Kevin Durant. Kahekordne NBA meister on suvest saadik ravinud Achilleuse kõõluse vigastust. Platsile peaks mees naasma järgmiseks hooajaks.

Brooklyn peab NBA idakonverentsis tihedat heitlust play-off koha nimel, hoides hetkel seitsmendat positsiooni.

