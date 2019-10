Uus NBA hooaeg toob kuhjaga intriige

Fännidel on võimalik eestikeelsete kommentaaridega otseülekandeid vaadata TVPlay Sports kanalitel ja voogedastusplatvormil TVPlay Premium, sealhulgas „NBA laupäevad“ ja „NBA pühapäevad“ algatuste raames ka nädalavahetuse kohtumisi Euroopa fännidele parimal eetriajal.

Korvpallihuvilistel on võimalik vaadata kuni seitset tavahooaja mängu nädalas, lisaks NBA play-off mänge, jõulupühade mänge, NBA All-Star, NBA konverentsi ja finaalmänge. Vähemalt üht mängu nädalas kantakse üle ka TV6 kanalil (enamasti pühapäeva õhtuti).

Lisaks on kuni seitset otseülekannet võimalik nautida eraldiseisval 24/7 NBA TV kanalil, mida näevad TVPlay Home ja TVPlay Premiumi kliendid.

Paljude NBA ekspertide sõnul saab see hooaeg olema väga intrigeeriv ja võitjat on väga raske ennustada, kuna sarnase võimekusega klubisid on liigas mitmeid.

Tiitlit tuleb kaitsma Toronto Raptors, kuid nende tähtmängija Kawhi Leonard liikus Los Angeles Clippersisse ja mängib nüüd koos teise superstaari, Paul George’iga. Kanada tiimil sarnaseid staare vastu panna pole, seega on väike tõenäosus, et nad taas meistriks tulevad.

Rasked ajad on ka eelmise hooaja finalistil, Golden State Warriors klubil. Üks liidritest, Klay Thompson on vigastuse tõttu pikemat aega rivist väljas. Teine tähtmängija Kevin Durant liitus Brooklyn Netsiga.

Üks favoriitidest võib olla Houston Rockets. Oklahoma City Thunderist tulnud Russell Westbrook mängib seal nüüd koos viskemasina James Hardeniga.

Palju kõrgemat kohta kui eelmisel aastal ootaks Los Angeles Lakersilt, kes viimane kord play-off'i ei pääsenud. LeBron Jamesi toetavad sel teel pikaaegne New Orlean Pelicansi liider Anthony Davis ja kogenud keskmängija Dwight Howard.