Uus hitt-dokumentaal tulekul? Kobe Bryanti palgatud võttemeeskonnal oli viimasel hooajal Lakersile piiramatu ligipääs

Üle kogu maailma on populaarsust kogumas värske dokumentaalsari Michael Jordanist ja tema viimasest hooajast Chicago Bullsis. Kõik eeldused on loodud, et Bryantist ja Lakersist valmiks kunagi samasugune hittsari.

ESPN-i teatel jälgis näiteks Bryanti viimast mängu Utah Jazzi vastu, kus ta viskas 60 punkti, tervelt kuus kaamerameeskonda, kes olid kohal nii kodu- kui ka võõrsilmeeskonna riietusruumis, Lakersi treeningkompleksis ja lennukis ning treeningruumis, kuhu muidu kaameraid üldse ei lastud.

"Neil oli pretsedenditu ja vaieldamatult suurim ligipääs, kui kellelgi teisel kunagi on olnud," ütles 27 aastat Lakersi avalike suhete osakonda juhtinud John Black ESPN-ile. "Me lasime neil teha kõike, mida me võisime neile liiga reeglite raames lubada ning teinekord silma kinni pigistades isegi natuke rohkem."

Anonüümne võttemeeskonna liige ütles ESPN-ile, et asjaosalised poleks saanud isegi paluda kaamerate väljalülitamist, kui nad arvanuks, et võidakse üles võtta liiga tundlikku materjali.

Suurim erinevus Jordani ja Bryanti viimase hooaja vahel oli see, et Jordan võitis oma kuuenda NBA meistritiitli, kuid Lakersil oli 2015/2016. aastal klubi ajaloo halvim hooaeg (17 võitu, 65 kaotust).