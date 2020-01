Uued detailid: Kobe Bryan käis enne saatuslikku õnnetust tütrega kirikus

USA meedia teatel alustas legendaarne korvpallur päeva koos Giannaga kirikus, kus nad käisid missal. "Bryantid olid siin juba enne kella seitsmest missat, sest see on meie päeva esimene," rääkis Our Lady Queen of Angels in Newport Beach kiriku pastor Steve Sallot. "Enne missat käis Kobe ka palveruumis."

Kirikust siirdusid Kobe ja Gianna Bryant John Wayne'i lennujaama, kus Sikorsky S-76B tüüpi helikopter, mille pardal oli veel seitse inimest, õhku tõusis. Kohaliku aja järgi kell 9.47 hommikul kukkus helikopter vastu mäeselga lennates alla. Kõik pardal olnud üheksa inimest hukkusid.

Piiskop Timothy Freyer kirjeldas Kobe Bryantit kui pühendunud katoliiklast, kes käis tihti ka kirikus jumalateenistustel.