Uue tiitlinõudleja unistuste algus, vana tsirkusekaru James Harden ja Doncici õlule pandud koorem

Ilus unenägu, mis on tõsi

Kõigest paari päevaga sai selgeks, et sellel hooajal on NBA-s üks tiitlinõudleja juures. 2019. aasta suvel Kevin Duranti ja Kyrie Irvingu palganud Brooklyn Netsi eesmärk oligi suurde mängu sekkuda, aga toona oli keeruline ennustada, kuidas Durant Achilleuse kõõluse rebendist taastub.

Nets on põhihooaega alustanud kahe ülimalt kindla võiduga. Golden State Warriors alistati 125:99, korraks oli Netsi edu lausa 38 punkti. Tagantjärgi tarkusena pole Warriorsi nüpeldamine eriline saavutus, ent jõulumängus sõideti võõrsil Boston Celticsist üle 123:95. Durant on keskmiselt 29 minutiga visanud 25,5 punkti.

31,5 punkti toonud Irving on tegutsenud veelgi säravamalt, kusjuures mõlemad staarid on tõsiselt võtnud ka kaitses mängimist. Just vastaste pidurdamine on Netsi jaoks suurim väljakutse, sest paberil koosneb võistkond peamiselt keskpärastest ja miinusmärgiga kaitsjatest. Ent seni on ootusi ületatud.