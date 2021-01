Utah Jazzi ääremängija 418 mängu pikkune seeria lõppes valuliku Achilleuse tõttu

Ingles pidi läinud öösel toimunud kohtumist Milwaukee Bucksi vastu kõrvalt vaatama parema jala Achilleuse kõõluse valu tõttu. ESNP raporteerib, et seega jäi ta platsi kõrvale esimest korda pärast 418 mängu, mis oli NBA-s hetkel pikim taoline seeria.

Viimati jäi Ingles väljaku äärde 2015. aasta 26. detsembril.

"Ma tean, et ta mängiks, kui ta saaks," ütles Jazzi peatreener Quinn Snyder enne mängu ESPN-ile. "Ta on paljudel kordadel mänginud läbi valu või vigastuse, millest ta pole meile rääkinud. Aga loomulikult tunned sa mängijast nagu Joe puudust, kuid küll ta tagasi tuleb."

Ingles ütles: "Ma ei tea tõesti, millest nii suur number. Ma olen mänginud, sest olen tahtnud ning ma olen olnud terve. Kui olen terve, siis ma mängin. Kui oma ala professionaalid ütlevad, et ma ei tohiks, siis jään kõrvale. Mul on olnud õnne, et see nii kaua kestis."

ESPN kirjutab, et Ingles on viie aasta jooksul mänginud nii läbi keskmise sõrme kui ka hüppeliigese nihestuse ega jätnud mänge vahele ka siis, kui sai teada, et tema poeg Jacobil diagnoositi autism.

Kahemängulise kaotuseseeria lõpetanud Jazz alistas võõrsilmängus Milwaukee Bucksi 131:118, tabades tiimi rekordit tähistavad 25 kaugviset. Meeskonna parim oli 32 punkti, 7 korvisöödu ja 5 lauapalliga Donovan Mitchell, 26 punkti ja 6 lauapalli kogus Jordan Clarkson. Bucksi edukaim oli 35 punkti ja 8 lauapalliga Giannis Antetokoumpo, 31 punkti ja 10 lauapalli sai kirja Khris Middleton.

Jazz hoiab läänekonvrerentsis 5 võidu ja 4 kaotusega neljandat kohta. Bucks on sama saldoga idakonverentsis kuues.