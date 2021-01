USA tipptreener kritiseeris Trumpi: usun kogu südamest, et ta nautis juhtunut

"Usun kogu südamest, et Trump nautis seda," sõnas Popovich USA meediale.

Tunnustatud treener avaldas arvamust, et Trump tegi kõik selleks, et meeleavaldajad võimalikult kergesti Kapitooliumisse pääseksid.

"Nad rääkisid politseist ja sellest, kui lihtne see oli, ja nad lihtsalt kõndisid otse sisse. Seda ei juhtu, kui kuskil pole silma kinni pigistatud ja kaasa noogutatud. Seda lihtsalt ei juhtu," ütles Popovich.

"Keegi pidi mõistma, et see on lubatud ja seal pole selleks ettevalmistusi tehtud. Ta (Trump) ei soovinud mingit ettevalmistust," lisas Popovich.

"Ta on võimetu hoolima. Ja see on kurb, sest ta on hullunud, tõeliselt vigane inimene, kuid ta on ka ohtlik,” ütles Popovich Trumpi kohta.

Parlamendihoonesse tungimisele järgnenud märatsemises sai surma viis inimest.