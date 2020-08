USA spordiajakirjanik: Doncicit "valgeks värdjaks" nimetanud Harrell peab saama mängukeelu!

Nimelt tekkis selles mängus sõnelus Mavericksi liidri, sloveeni Luka Doncici ja Clippersi tsentri Montrezl Harrelli vahel. Pärast Doncici vastu korvi viskamist saatis Harrell sloveeni suunas teele sõnavalangu "B*tch ass white boy", mida võiks eesti keelde tõlkida kui "valge värdjas".



- Montrezl Harrell to Luka Doncic pic.twitter.com/tlzxIFOerz — NBA Central (@TheNBACentral) August 22, 2020



"Lahendus on lihtne, isegi kui see paljudele ei meeldi: NBA peab Montrezl Harrellile määrama mängukeelu ja saatma sõnumi, et sellised rassilist vahet tegevad kommentaarid ei ole korvpalliväljakule oodatud. NBA on selle pretsedendi juba homofoobsete solvangute puhul teinud, miks ei võiks samamoodi talitada ka rassiliste solvangutega?" küsib spordiportaali Outkick ajakirjanik Gary Sheffield Jr.

"Harrelli kommentaarid on juba tõstatanud miljoneid "kui rassid oleksid teistpidi" vestlusi sotsiaalmeedias ning pole kahtlustki, et kui Luka oleks Harrelli kutsunud "bitch ass black boy'ks", oleks Luka sotsiaalmeedias mutta tambitud. Tegelikult oleks Luka ilmselt hooaja lõpuni mängukeelu saanud. Temast oleks tehtud sotsiaalne paaria."

"Pole kahtlustki, et reaktsioonid Harrelli kohta on palju vähem hukkamõistvad. Vähemalt siiani. Seepärast peabki NBA reageerima ja selgitama, et võrdsus ei ole lihtsalt slõugan LeBroni tossude peal, vaid viis, kuidas liiga saab edasi minna. Harrellile mängukeelu andmine saadaks mõjuka sõnumi kõigile NBA-s ja ka teiste spordiala fännide seas - meil on selles liigas kõikidele mängijatele üks standard, rassidel põhinevad solvangud pole lubatud. Punkt."

