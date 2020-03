USA-s plaanitakse luua tõsielusarja formaadil põhinev karantiinikorvpalli liiga

Yahoo Sportsi teatel võivad üritusest osa võtta vaid mängijad, kelle koroonaviiruse proov on olnud negatiivne ning nad peavad jääma Los Angeleses suures majas karantiini. Kompleksis oleks tänavakorvpalliväljak ning kaamerad näitaksid mängude kõrval ka pallurite igapäevategemisi. Peaks keegi karantiinitingimusi rikkuma, eemaldatakse ta võistlustelt ja visatakse majast välja.

Big3 liiga loojad - produtsent, näitleja ja muusik Ice Cube ja meelelahutusärimees Jeff Kwatinetz - on juba läbirääkimistes suurte telejaamadega, kes sellise saate oma kanalites oleks nõus eetrisse laskma.

"Kuniks me suudame mängijaid kaitsta, mida me teeme korraliku testimise ja karantiini abil, siis me leiame, et me võiksime pakkuda fännidele natuke meelelahutuslikku korvpalli, et neid selle pandeemia ajal lõbustada," ütles Kwatinetz. "Cube ja mina oleme meelelahutusäris olnud 30 aastat. See on meie töö. Inimesed vajavad, et neid lõbustataks, eriti praegusel ajal. Me arvame, et see aitaks."