USA meedia: Mavericks tahab Porzingisega vahetuskaupa teha

Bleacher Reporti andmetel kuulab Mavericks maad, sest klubi juhtkond pole rahul meeskonna selle hooaja esitustega. Mavericks on siiani võitnud 14 mängu ja kaotanud 15 ning asub läänekonverentsis alles üheksandal kohal.

"Tegelikult on Dallas liiga allikate teatel vaikselt hinnanud Porzingise vahetustehingu võimalusi, sest Mavericksis mõtiskletakse tõsiselt, kas 25-aastane keskmängija suudab Doncicit piisavalt toetada," väidab Bleacher Report.

Väljaanne lisab, et Doncic on sisuliselt ainuke mängija Dallases, kellest mingi hinna eest ei loobuta. Klubi eesmärk on ehitada üles võimas meeskond just sloveenlase ümber.

Kõige enam on spekuleeritud, et Dallas tahaks Toronto Raptorsiga kaupa teha ja meeskonda tuua teiste seas ka Kyle Lowry. Lisaks on räägitud tugeva kaitsemängu poolest tuntud Andre Drummondist, kes esindab Cleveland Cavaliersi.

Porzingis on toonud tänavu keskmiselt 20,5 punkti (visketabavus vaid 43%) ja 8,2 lauapalli mängu kohta. Temast neli aastat noorem Doncic on kogunud 28,8 punkti, 8,6 lauapalli ja 9,3 resultatiivset söötu.

Kui Doncic teenib tänavuse hooaja eest 8 miljonit dollarit, siis Porzingise aastapalk on klubi kõrgeim 29,5 miljonit.