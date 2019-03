USA meedia: endine Kalev/Cramo mängumees liitub Los Angeles Lakersiga

28-aastane Machado on NBA tütarliigas G-League'is tegemas head hooaega. Ta valiti möödunud mänguvooru parimaks mängijaks, kogudes mängunädala keskmisteks näitajateks 25 punkti, 5,7 lauapalli, 14 resultatiivset söötu ja 2,3 vaheltlõiget. Kogu hooaja vältel on ta visanud keskmiselt 16,4 punkti ja andnud 7,9 tulemuslikku söötu.

Kuna Lakers otsustas mitte pikendada lepingut Machado tiimikaaslase Andre Ingramiga, kavatseb meeskond sõlmida 10-päevase lepingu Machadoga, et anda talle võimalus näidata oma oskusi NBA-s.

Scott Machado on mänginud NBA-s varemgi, esindades hooajal 2012/2013 Houston Rocketsit. Toona jäi tema NBA hooaeg lühikeseks, saades kirja kuus kohtumist.

