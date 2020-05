USA ajakirjanik avaldas vana lindistuse, mille kohaselt Michael Jordan valetas dokumentaalis

Dokumentaalis tuli juttu ka 1992. aasta olümpiamängudest, mille eel pakkus palju kõneainet otsus jätta NBA tollane staar Isiah Thomas USA koondisest välja. Erinevate kuulduste kohaselt palus Thomasi väljajätmist just Jordan.

Thomas ja Jordan olid korvpalliväljakul tulised rivaalid. Aastatel 1989 ja 1990 lülitasid just Thomas ja Detroit Pistons Chicagi Bullsi eesotsas Jordaniga play-offis konkurentsist. 1991. aastal said Chicago mehed aga revanši.

Dokumentaalsarjas kinnitas Jordan, et tema tõttu Thomas koondisest välja ei jäänud. USA spordiajakirjanik Jack McCallum avaldas hiljuti enda podcastis "The Dream Team Tapes" lindistuse 2011. aasta intervjuust Jordaniga, kus korvpallilegend räägib aga hoopis teist juttu.

"Rod Thorn (koondise koosseisu valija - toim) helistas mulle. Ütlesin talle, et ma ei mängi, kui Isiah Thomas on meeskonnas," sõnas Jordan aastatetaguses intervjuus McCallumile. "Rod kinnitas seda mulle. Rod lisas, et Chuck Daly (USA koondise toonane peatreener - toim) ei tahagi Isiahit meeskonda."

Karjääri jooksul kahekordseks NBA meistriks tulnud Thomas avaldas hiljutises intervjuus taas kahetsust, et teda olümpiakoondisesse ei valitud. "Ma tean, mis kriteeriumeid on vaja koondise jaoks täita. Mina olin need kõik täitnud. Olümpialt puudumine on suurim puudus minu CV-s."