USA ajakirjanik avaldas salajase vestluse Jordaniga: ta ilmselt ei tahaks, et ma sellest räägiksin

"See oli off the record tüüpi vestlus, mida Jordan ilmselt ei tahaks, et ma räägiksin. Kuid ma siiski teen seda," alustas 61-aastane Wilbon saates "The Rich Eisen Show". "LeBroni karjääri algusaastatel olid ajad, kus inimesed teda palju kritiseerid. Põhjuseid oli erinevaid. Paljud arvavad, et ka Jordanile ei meeldi James. Minul oli aga üks telefonikõne, mis tõestab hoopis vastupidist."

"Vastasin Jordani kõnele ükskord ja ta ütles mulle järgnevat: "Kuule, ära hakka LeBronile puid alla panema. Ta on tore poiss, pole põhjust seda talle teha"," avaldas Wilbon. "Jordan tegi selle kõne mulle teadmisega, et sellest ei kirjutata kusagil."

Wilboni sõnul pole James ainus, keda Jordan on aastate jooksul kaitsnud. Ta tõi teiste hulgas välja Russell Westbrooki ja Stephen Curry. "Seda tuli ette noorte mängijate puhul, kes Jordanile muljet on avaldanud. Teatud mängijate puhul Jordan helistas ja ütles, et nii ei tohiks teha või palus mul öelda mõnele ajakirjanikule, et ta eksib."