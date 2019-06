Toronto Raptors lõpetas Kanada pika ootuse, Kanada linnal nüüd kolm tiitlit käes

Raptorsi võidu järel läks kohe lahti arutelu, kas meeskond külastab hiljem ka Valget Maja. Teadupärast on traditsiooniks, et NBA nelja suure liiga (korvpall, pesapall, ameerika jalgpall, jäähoki) tšempionid teevad hiljem ka visiidi USA presidendi juurde.

Tegelikkuses ei pea väga palju selle üle nuputama, kuna teistel aladel on kanadalased ka varem tiitlivõiduni jõudnud. Ameerika jalgpalliliigas NFL on tiitel veel võitmata, kuid pesapalliliigas MLB ja jäähokiliigas NHL on seda suudetud.

Viimati juhtus selline asi aga 1993. aastal. Toona võitis Toronto Blue Jays World Series'i ning Montreal Canadians Stanley Cupi. Kumbki meeskond Valget Maja ei külastanud.

Samas võitis Blue Jays pesapalli kõige tähtsama tiitli ka 1992. aastal ning toona käidi USA presidendil George H. W. Bushil külas. Nimetatud kaks korda on ka ainsad, kui Kanada klubi on MLB parimaks tiimiks kroonitud.

Jäähokis on Kanada klubidel loomulikult tiitleid rohkem. Canadiens on 23 Stanley Cupi võiduga üldse kõige edukam NHL-i tiim. Teisel kohal on selles arvestuses teine Kanada võistkond Toronto Maple Leafs. Stanley Cupi on nad võitnud 13 korda, kuid viimati suudeti seda 1967. aastal.

Seega on Toronto ajaloo jooksul kätte saanud nii NHL-i, MLB ning nüüd ka NBA tiitli.

NFL-i meeskonda Torontos ei ole, kuid see Kanada linn on Londoni ja Mexico City kõrval üks kolmest väljaspool USA-d asuvast linnast, kes on kunagi NFL-i mänge võõrustanud. Aastate jooksul on palju arutatud, et NFL peaks jõudma ka Torontosse, et saada osa sealsest suurest turust. Seni ei ole selleni veel jõutud.