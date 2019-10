TOP 100 hulgast välja jäänud NBA täht: minust ei ole sadat paremat korvpallurit

"Mind väga ei häiri see, kas olen TOP 100 hulgas või olen TOP 100 hulgast väljas," sõnas Wiggins ESPNile. "Minust ei ole sadat paremat korvpallurit, seega see ei huvita mind eriti, mis inimesed arvavad. Minu asi on korvpalli mängida ja ma üritan seda teha võimalikult hästi."

24-aastane Wiggins oli viis hooaega tagasi NBA dtaftis esimene valik. Möödunud hooajal kogus 203 cm pikkune kanadalane keskmiselt 18,1 punkti ja 4,8 lauapalli mängu kohta.