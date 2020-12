Tõeline seebiooper! Barcelona jättis Türgist tagasi lennates vaenlasega flirtinud reeturi maha

Praeguseks on Barcelona väljastanud juba omapoolse kommentaari, kuid täit selgust sellele põnevale seebiooperile endiselt pole. Taustal räägitakse, et Heurtel peab salaja läbirääkimisi Barcelona kõige vihatuma rivaaliga.

Euroopa korvpallimeedias on suure kella külge pandud Barcelona klubi ja Thomas Heurteli segased suhted. Paberite järgi on ta veel Kataloonia klubi liige, kuid pikemat aega on spekuleeritud tema tiimist lahkumisest.

Barcelona temaga eilses Euroliiga 16. vooru kohtumises Istanbuli Anadolu Efesi vastu ei avestanudki. Mäng kaotati 79:86.

Lisaks Heurtelile, kes lennukist maha jäämise suuresti ise välja teenis, käituti kummaliselt Istanbuli Fenerbahcest vabaks lastud Leo Westermanniga, kes pidi Barcelonaga Türgist Hispaaniasse lendama. Ka talle mõeldud koht jäi raudlinnus vabaks.

Loe, milles peitub kogu draama uba ja kuidas Barcelona juhtumit ametlikult kommenteerib!