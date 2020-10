Tippkoondised said NBA-lt suurepärase uudise: Tokyo olümpia korvpalliturniir tõotab tulla vägev

NBA hooaja alguskuupäeva osas on viimastel nädalatel olnud palju spekulatsioone. Seni arvati, et kõige varem võiks mänge alustada jaanuari keskpaigas ja kõige hiljem alles märtsis.

Nüüd on NBA komissar Adam Silver võtnud teise kursi. Plaani järgi kahaneks põhiturniiri kohtumiste arv tavapäraselt 82-lt 72-le ja tänu sellele oleks võimalik hooajale punkt panna juuli alguses või keskel. Nii saaks suured staarid osaleda ka 23. juulist 8. augustini peetaval Tokyo olümpial.

Plaanile peab lisaks NBA juhtkonnale ja klubidele heakskiidu andma ka NBA mängijate ühing.

Võistkondade omanikud soovivad, et algaval hooajal mängitaks fännide ees, aga see ei pruugi reaalne olla isegi märtsis. Seega oleks targem alustada nii vara kui võimalik ja panustada hooajale 2021/2022. NBA tahab, et siis naastaks tavapärastesse rööbastesse - kohtumised algaksid oktoobris ja publik oleks saalis. Selleks on USA-l vaja koroonaviirus kontrolli alla saada.

Tokyo olümpiaturniiri osas jäävad siiski mõned küsimärgid õhku. Paljud tippkoondised pole veel olümpiapääset lunastanud, kvalifikatsiooniturniirid peetakse 22. juunist 4. juulini.

Võtame näiteks valitseva Euroopa meistri Sloveenia koondise. Kui nende liider Luka Doncic jõuab koos Dallas Mavericksiga NBA-s nelja parema hulka, ei saa ta koondist kvalifikatsiooniturniiril aidata.

Olümpiapileti on kindlustanud USA, Prantsusmaa, Hispaania, Austraalia, Argentina, Iraan, Nigeeria ja korraldajamaa Jaapan.