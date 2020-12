Suurtehing NBA-s: Russell Westbrook vahetati teise hiigelpalgaga staari vastu

32-aastase Westbrooki ja 30-aastase Walli vahetustehing pole üllatav, sest mõlemad esitasid hiljuti oma klubidele soovi tiimist lahkuda, kirjutas ESPN.

Lisaks Wallile andis Wizards Westbrooki eest Rocketsile ka tulevase esimese ringi draft'ivaliku. Kui Wizardsi draft'ivalik on aastatel 2023-2026 vähemalt kaheksa kõrgeima seas, jäävad neile kõik esimese ringi valikud alles ja Rockets peab leppima kahe teise ringi valikuga.

Kahe mängujuhi lepingud on sisuliselt identsed, mõlema kontrahtil on alles jäänud kolm aastat. Westbrookile tuleb selle aja jooksul maksta 133 miljonit dollarit, Wallile 132 miljonit.

Wizards loodab, et vaid ühe hooaja Rocketsis vastu pidanud Westbrook aitab neil esimest korda pärast 2018. aastat play-off'i jõuda. See pole võimatu, aga idakonverentsi seitsmendast või kaheksandast asetusest on Wizardsil ülimalt keeruline kõrgemale tõusta.

Statistiliselt on Wizardsi tagaliin Westbrook - Bradley Beal (27) nüüd muidugi võimas. Westbrook viskas eelmisel hooajal hoolimata kehvast algusest põhiturniiril keskmiselt 27,2 punkti, võttis 7,9 lauapalli ja andis 7 resultatiivset söötu. Beali arvele jäi keskmiselt 30,2 punkti ja 6,1 korvisöötu.

Lisaks mängib Wizardsis tuntumatest palluritest lätlane Davis Bertans, kes sõlmis hiljuti klubiga viie aasta pikkuse ja 80 miljonit dollarit väärt lepingu. Äärtel püüavad areneda ka noored Rui Hachimura (Jaapan) ja Deni Avdija (Iisrael), aga nende kasutegur on vähemalt algaval hooajal suureks küsimärgiks.

John Wallist (vasakul) ja James Hardenist saavad tiimikaaslased, kui Hardenile lähinädalate jooksul uut klubi ei leita. Foto: AFP/SCANPIX

Eelmisel hooajal NBA play-off'i teises ringis mängudega 1:4 hilisemale meistrile Los Angeles Lakersile kaotanud Rockets muutub eeldatavalt nõrgemaks. Wall mängis viimati 2018. aasta detsembris, pärast seda on ta taastunud kanna ja achilleuse kõõluse operatsioonidest.

ESPN-i andmetel soovivad Rocketsi juhid vähemalt sõnades võistkonna liidrit James Hardenit endale jätta ja tänavugi kõrges mängus kaasa lüüa.

NBA hooaeg algab Eesti aja järgi ööl vastu 23. detsembrit.