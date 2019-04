Suur ennustus: mida toob NBA play-off'ide esimene ring?

Pisut „lõdvale" põhihooajale vaatamata ollakse läänes esimese asetusega ning neilt oodatakse järjekordset tiitlit - avavoorus on neil vastas aga meeskond, kes on mõnes mõttes täielik vastand. Clippersit ennustasid hooaja eel play-off'i vaid kõige julgemad avantüristid, ent kogenud peatreeneri Doc Riversi juhendamisel on Clippers teinud tõeliselt sümpaatse aasta. Hoolimata sellest, et meeskonnas ei ole ühte selget superstaari, on nad tihedas läänekonverentsis kaheksa sekka murdnud ning seda isegi hoolimata talvisest vahetustehingust, kus hooaja alguses vaat et meeskonna parimaks mängijaks olnud Tobias Harris Sixersi ridadesse saadeti. Pingilt sekkuvad Lou Williams ja Montrezl Harrell on mõlemad kandidaadid parima vahetusmehe tiitlile ning ühtlane sügavus on mõnes mõttes Clippersi trumbiks, ent Warriorsi kvaliteedile on neil lihtsalt raske vastu saada. Võidelda ja piltlikult öeldes vastasel hammastega küljes rippuda Clippers oskab, ent Warriorsi kogemused ja oskused peaksid nad päris kindlalt siit edasi viima.

Põnev fakt: Üheksandat hooaega NBA-s palliva DeMarcus Cousinsi jaoks on tegu karjääri esimese play-off seeriaga.

Ennustus: 4:1. Warriors läheb kindlalt edasi ning selles pole kahtlust, ent ehk suudab Clippers siiski ühe mängu „auväravana" ära napsata? Põhihooajal oli tegu meeskonnaga, kes suutis väga efektiivselt tasavägised mängulõpud enda kasuks kallutada.

LaMarcus Aldridge ja Nikola Jokić saavad play-off'is omavahel maid jagama hakata Foto: Soobum Im, USA Today Sports/Scanpix

Denver Nuggets (2.) - San Antonio Spurs (7.)

Eelmisel hooajal väga napilt sootuks play-off'i ukse taha jäänud Nuggets oli tänavu juba hoopis uuel tasemel: põhiturniiri jooksul oldi aeg-ajalt kinni isegi läänekonverentsi esikohas. Lõpuks rahulduti küll teise asetusega, ent play-off tabeli paika loksumisega võis Denver väga rahule jääda - nad ei saa läänes kahe kõige ohtlikuma meeskonna, Warriorsi ja Rocketsiga, enne konverentsi finaale kokku saada. Sealjuures oli Nuggetsil omapärane võimalus tabelit ise natuke paika sättida - põhiturniiri lõpus kaotati üks mäng Blazersile sisuliselt sihilikult, et Portland Rocketsist tabelis mööda pääseks ning kolmanda koha endale haaraks. Nuggetsi peatreener Mike Malone lükkas küll süüdistused tagasi, kuid tema teod rääkisid enda eest: kohtumises Portlandiga lasi ta kolmel põhimängijal puhata ning viimasel veerandil napis eduseisus ei toonud ta platsile tagasi ka ülejäänud kaht algviisiklast. Kõik pusletükid loksusidki Nuggetsi jaoks suurepäraselt paika ning Warriorsi ja Rocketsit saavad nad kolmanda ringini vältida. Esmalt tuleb aga sinna jõuda.

Loe veel

Nuggetsi puhul näib olevat laialdane arusaam, et nad ei ole tegelikult nii tugevad kui nende teine asetus näidata võiks. Ühest küljest on selle põhjuseks kindlasti asjaolu, et see meeskond ei ole varem üldse play-off'is mänginud, teisalt aga ilmselt tõsiasi, et tiimi liidriks olev serblasest tsenter Nikola Jokić lihtsalt... ei näe väga ohtlik välja. Pikkust tal küll on, kuid kõrgele ta ei hüppa. Sõbralik, kohati isegi lollitav loomus ja väike õllekõht lihtsalt tekitavad temast mulje kui „pehmest" mängumehest. Tema alahindamine oleks aga suur viga - tegelikkuses võib ta rünnakul oma söötude ja osavate liigutustega vastastel pea ringi käima panna ning ka kaitses on ta viimase aastaga sammu edasi teinud. Ka ülejäänud meeskond on ühtlane ning kõrge asetuseni on jõutud isegi hoolimata sellest, et suur osa hooajast mängiti ilma mitme põhimeheta, kes parasjagu mõne vigastusega väljas olid.

Spursi näol sai Nuggets vähemalt eelduslikult endale suhteliselt mugava vastase - mängustiililt peaks Spurs Denverile hästi sobima ning kaitses on neil võimalik DeMar DeRozanile ja LaMarcus Aldridge'ile vastused leida. Spursi suuremad tugevused peituvad aga Gregg Popovichi isikus. Võib kindel olla, et legendaarne treener lihtsalt tõmbab ühel hetkel tagataskust mõne jokkeri.

Põnev fakt: San Antonio on play-off'i jõudnud juba vapustavad 22 aastat järjest, kusjuures tänavu on selle seeria jooksul esimene kord, kus meeskonda ei kuulu ei Tim Duncan, Tony Parker ega Manu Ginobili.

Ennustus: 4:2. Nuggetsi kvaliteet jääb lõpuks peale, ent Spurs ei tee nende elu sugugi lihtsaks.

Russell Westbrook ja Damian Lillard Foto: Alonzo Adams, USA Today Sports/Scanpix

Portland Trail Blazers (3.) - Oklahoma City Thunder (6.)