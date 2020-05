Steve Kerr kuulsast kaklusest Michael Jordaniga: mina mäletan seda teistmoodi, kui tema seda rääkis

Praegune Golden State Warriorsi peatreener Kerr ja Jordan olid Bullsis tiimikaaslased aastatel 1993-1998. Kuulsas dokumentaalis meenutati ka 1995. aastal ühel treeningul aset leidnud kaklust, mis lõppes Kerri jaoks sinise silmaga. Jordan rääkis sarjas, kuidas ta nad Kerriga kaklusesse sattusid ning seda pealt näinud toonane peatreener Phil Jackson tema selle peale treeningult minema viskas.

"Ühel treeningul paneb Phil Steve Kerri minu peale. Phil tajus minu agressiivsust ning ta proovis mind maha rahustada ja hakkas kõiki liigutusi veaks ära vilistama," meenutas Jordan dokumentaalis. "Nüüd ma muutusin vihasemaks, sest Steve'i kaitsmine praegu ei aita meid tulevastes mängudes. Selline asi ei aita, kui mängime väga jõuliste meeskondade vastu."

"Siis tegingi Kerrile karmi vea ja ütlesin, et vot see on juba viga," jätkas Jordan. "Kerr läks närvi ja lõi mind rindu. Ma panin talle otse vastu silma. Siis viskaski Phil mind treeningult minema."

Kerri sõnul polnud Jackson aga intsidendi ajal saalis. "Mina mäletan seda teistmoodi, kui see, kuidas Michael seda saates kirjeldas," tõdes Kerr podcastis "Green Light". "Mina mäletan nii, et Phil oli läinud ülemisele korrusele, sest ta pidi ühe telefonikõne vastu võtma. Just sel hetkel me Jordaniga kokku põrkasimegi."

"Phil tuli seejärel alla, et saada aru, mis juhtus. Mäletan, et ta tuli minu juurde ning ütles, et pean selle korda tegema. Küsisin vastu, et kas ta peab silmas minu silma või suhet Michaeliga," meenutas Kerr.

"The Last Dance'i" ilmumise järel on mitmed Jordaniga kokku puutunud inimesed tõdenud, et seriaalis ilustati tõde. "See sari oli meelelahutuslik, kuid meie tiimikaaslastena teame, et umbes 90% sellest oli bulls**t," rääkis hiljuti Horace Grant, kes koos Jordaniga tuli Chicago Bullsis aastatel 1991-1993 NBA meistriks. "Paljud asjad seal ei olnud tõesed. Jordan ütles tiimikaaslastele aastate jooksul palju erinevaid asju ja nemad ei jäänud talle vastust võlgu, kuid see kõik lõigati dokumentaalist välja. Kui seda muidugi saaks üldse dokumentaaliks nimetada."