Spursi mängija andis positiivse koroonaproovi, 25. NBA mäng sel hooajal lükati edasi

"Spursi meeskonnas avastatud positiivse testi ja hilisema lähikontaktsete piiritlemise tõttu on liiga tervise ja turvalisuse protokolli kohaselt edasi lükatud teisipäevane mäng San Antonio Spursi ja Detroit Pistonsi vahel Little Caesars Arenal (Detroiti koduväljak - toim)," seisis NBA avalduses.

See on juba 25. mäng, mis sel hooajal koroonaviiruse tõttu edasi lükatakse, kuid alles kolmas sel kuul. Jaanuaris mõjutas koroonaviirus 21 NBA kohtumise toimumist.

Usutakse, et taoline areng on tingitud NBA ja mängijate liidu (NBPA) jaanuari keskel sõlmitud kokkuleppest, milles pandi paika, et reisil olles ei tohi mängijad enam hotellist lahkuda (välja arvatud meeskonna ühised tegevused või hädajuhused), areenile tohib minna alles kolm tundi enne mängu, tiimi koosolekuteks ja reisimiseks tuleb koostada istekohtade plaan ning mängijad peavad kandma kogu aeg maski, kui nad parasjagu just palli ei põrgata, vahendab Yahoo Sports.