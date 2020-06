Soome firmal on täita oluline roll NBA mängude jätkumises

Teiste meetmete seas plaanitakse kasutada Soome firma Oura sõrmust - nutiseadet, mis on koroonaperioodil saanud Ameerika teadlastelt positiivset vastukaja.

Väljaande The Athletic andmetel on NBA mängijate liidule saadetud memos lubatud igale pallurile vastav sõrmus väljastada. Sõrmus on varustatud sensoritega, mis mõõdavad temperatuuri, hingamissagedust, uneaega ja pulssi. Kõik tulemused kuvatakse nutitelefoni. Viimase täiendusena on seadeldisele lisatud võime tuvastada koroonaviirusele iseloomulikke sümptomeid.

Märtsis tutvustati meediale uuringut, kus sõrmuse võimekust uurisid USA teadusülikooli Lääne-Virginia ülikooli meditsiiniharu töötajad, koostöös Rockefelleri neuroteaduse instituudi esindajatega. Nad leidsid, et Oura märkab koroonaviirusega seostuvaid sümptomeid kuni kolm päeva ette ja 90%-lise täpsusega.

Pole veel siiski päris selge, kas NBA hooaeg üldse mängitakse lõpuni. Liiga on lauale käinud plaani pidada viimased mängud Disney Worldis, kuid mitmed mängijad on avaldanud kahtlust, kas see ikka päris turvaline on.

Liiga juhid tahavad, et meeskonnad alustaks Orlandos treeninguid vahemikus 9.-11. juuli ning hooaeg jätkuks 30. juulil. Finaaliga tahetakse ühele poole saada hiljemalt 13. oktoobriks.