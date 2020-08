SKANDAALNE VIDEO | Kas Clippersi ääremängija tahtis meelega Luka Doncicit vigaseks teha?

Doncic väänas oma hüppeliigest juba play-off seeria avaringi kolmandas mängus. Eilses viiendas kohtumises ei mänginud ta jala tõttu viimases veerandis minutitki ning Clippers sai Dallase liidriga ka varem kaitses enam-vähem hakkama.

Morris eitas, et oli Doncicile meelega jala peale astunud. "Mängin seda mängu austusega enda ja teiste mängijate vastu. Arvata, et ma kedagi vigastada üritan, on minu jaoks hullumeelsus," kirjutas Morris Twitterisse pärast 154:111 võitu.

"Olen kümme aastat maailma parimate vastu mänginud. Mul on kõrge moraal ja kõva töötahe. Jätan endast igas mängus kõik väljakule," lisas ta. "Korvpall pole kunagi olnud nii tõsine, et selle nimel kedagi vigastama peaks. Ma ei pea millegi pärast vabandama, sest ma tean, kui palju ma selle mängu heaks igapäevaselt panustan. See oli kogemata, saage juba üle. Ma mängin selleks, et võistelda."

22 punkti, 8 lauapalli ja 4 korvisöötu kogunud Doncic, kes neljandas mängus oli visanud 43 punkti, korjanud 17 lauda ja jaganud 13 tulemuslikku söötu, ütles ise juhtunut kommenteerides: "Ma loodan, et see ei olnud tahtlik. Öelge, mida teie arvate?" küsis ta ajakirjanikelt.

"Ma loodan lihtsalt, et see polnud tahtlik, aga kõigil on kindlasti asjast oma arvamus. Siit tuleb edasi minna," lisas ta.

Kolmandal veerandajal mängust eemaldatud Dallase peatreener Rick Carlisle ütles samuti, et ta loodab, et Morrise tegu polnud tahtlik. "See on kõik, mis ma selle kohta ütlen," sõnas Carlisle.