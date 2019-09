Serbia korvpallitäht NBA-st: me oleme nagu loomad tsirkuses

"NBA-s annavad klubid mängijatele võimaluse särama lüüa. Nad pakuvad kõike: treeninguid, ravi, tohtreid. Pole mingit võimalust öelda, et sa ebaõnnestusid klubi tegematajätmiste tõttu," kiitis Jokic NBA-s valitsevat professionaalset õhkkonda.

Samas tõi serblane välja ka ühe ebameeldiva seiga, mis USA-s korvpalli mängimist segab. "NBA on suur show. Kõikjal, kuhu me läheme, tahavad inimesed meid pildistada. Me oleme nagu loomad tsirkuses. Tähelepanu on meeletu ja nii võib osadel reaalsustaju kaduda. See on pisut naljakas, sest me oleme kõigest sportlased ja mängime kõigest korvpalli," lisas 24-aastane Jokic.