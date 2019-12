Scottie Pippen kritiseeris NBA kaitsemängu: ma viskaks täna keskmiselt 40 punkti

Pippen tegi kriitilise avalduse pärast James Hardeni kahte järjestikust üle 50 punkti mängu. Houston Rocketsi täht kostitas kolmapäeval Cleveland Cavaliersi 55 punktiga ja ladus läinud öösel Orlando Magicu korvi 54 silma.

Küsimusele, kas Hardeni mäng avaldas talle muljet, vastas Pippen: "Minu jaoks ei ole see midagi erilist, kui arvestada, kuidas tänapäeval mängitakse. Ta kontrollib kogu aeg palli ja see on tegelikult tema jaoks lihtsalt üks-ühele mäng. Ta saab pidevalt peale visata. Kui ma mängiksin täna, viskaskin keskmiselt 40 punkti."

Pippen kogus oma 17-aastase NBA-karjääri jooksul keskmisena 16,1 punkti. Mõistagi vähendas tema punktiskoori asjaolu, et ta mängis Michael Jordani kõrval, kes tõi Bullsis üle 30 punkti mängust.