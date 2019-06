Sakslasest NBA täht: läheme MMile medaleid jahtima

"Meil on hea alagrupp. Ma tõesti usun, et võime seal nii mõndagi korda saata," lausus Schröder Saksamaa korvpalliliidu pressikonverentsil MMi alagrupi kohta, kus sakslastel tuleb vastu astuda Prantsusmaale, Dominikaani Vabariigile ja Jordanile.

"Meie esimene mäng prantslastega on kõige olulisem ning me peame minema seda võitma. Meil on nii palju potentsiaali. Meil pole kunagi varem nii palju NBA mängijaid olnud. Kui tiimis oli Dirk Nowitzki, olime tugevad, kuid hetkel on meil koondises palju noori ning koosseis on väga põnev ja paljulubav. Ma ei saa midagi lubada, kuid minu isiklik eesmärk on juba lähiaastatel medal võita," lisas Schröder.

Tänavu peetakse korvpalli MM Hiinas. Turniir toimub 31. augustist kuni 15. septembrini.