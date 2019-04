"Russell Westbrook viskab Oklahoma City Thunderi play-off'ist välja"

Thunder kaotas seeria neljanda mängu koduväljakul 98:111 (24:26, 22:24, 22:29, 30:32). CJ McCollum viskas võitjate parimana 27 punkti, Paul George oli Thunderi resultatiivseim 32 punkti ja 10 lauapalliga. Kõige rohkem (40.11) platsil viibinud Westbrooki arvele kanti 14 punkti, 9 lauda ja 7 korvisöötu.

NBA ekspert Larry Brown tõi pühapäeval oma portaalis larrybrownsports.com välja, et Westbrooki keskmised näitajad on võrreldes tema karjääri parimate aastatega selgelt kahanenud. Näiteks enne tänast mängu oli tema kolmeste viskeprotsent kogu hooaja peale vaid 29% - viimati oli see nii madal 2010. aastal. Kogu visketabavus oli tal enne tänast 42,8%, vabavisked 65,6%.

"Kehv visketabavus on jätkunud play-off'is ning see on suurim põhjus, miks Thunder Portlandile kaotab," lisas Brown.

Internetis lööb laineid ka Westbrooki pressikonverents pärast seeria kolmandat mängu koos Paul George'iga, kus mehed polnud just kõige paremas jututujus. Staaride käitumise on hukka mõistnud teiste seas näiteks Golden State Warriorsi peatreener Steve Kerr, kes peab sellist nähtust "liigale ohtlikuks".



3:1 edu haarasid play-off'i avaringi seerias ka Toronto Raptors ja Golden State Warriors. Esimene võttis võõrsil Orlando Magicu üle 107:85 võidu, teine sai kodus 113:105 jagu Los Angeles Clippersist.

Boston Celtics tegi idakonverentsi veerandfinaalis Indiana Pacersiga sotid selgeks juba eile hilisõhtul, saades viimases mängus 111:106 võidu ning võites kogu seeria kuivalt 4:0.