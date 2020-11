Russell Westbrook esitas Rocketsile lahkumissoovi

Täna 32-aastaseks saanud Westbrook liitus Rocketsiga eelmise hooaja eel Oklahoma City Thunderist, kus ta veetis üheksa aastat. Nüüd soovib korvikütt aga uut väljakutset, sest pole rahul, millises suunas klubi liigub, kirjutab The Athletic. Westbrook on teada andnud, et tahaks liituda meeskonnaga, kus tal võiks olla sarnane roll kui Thunderis.

Westbrookil on Rocketsiga leping veel kolmeks hooajaks ning selle koguväärtuseks on 132 miljonit dollarit. Tegemist on ühtlasi klubi kõrgeimapalgalise mängijaga, kes peaks algava hooaja eest kasseerima 41 miljonit dollarit.

The Athleticu andmetel on Rocketsil hetkeseisuga Westbrookile väga keeruline vahetustehingut leida.

Kui Westbrookiga tuleb Rocketsil erimeelsused ületada, siis klubi teine staar, James Harden, keda on sügisel seostatud üleminekuga Philadelphia 76ersisse, soovib Houstoni klubis jätkata.